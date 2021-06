Triathlon: Vittoria Lopes e Luísa Baptista estão confirmadas em Tóquio

A Confederação Brasileira de Triatlon (CBTri) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmaram nesta terça-feira (8) que a dupla Luísa Baptista e Vittoria Lopes está garantida nos Jogos de Tóquio (Japão). As atletas nem precisaram aguardar o término do prazo para obtenção de pontos do ranking olímpico, que seria na próxima segunda (13), pois já não podem mais ser ultrapassadas pelas rivais.

Luísa (28º no ranking olímpico mundial) e Vittoria (38º) foram medalhistas de ouro e prata, respectivamente, nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2019.

O Triathlon Brasil está em festa!



Mantendo a tradição, o triathlon brasileiro será representado em mais uma edição dos Jogos Olímpicos - participamos de todas desde 2000, em Sydney, quando nosso esporte virou modalidade olímpica!@timebrasil @worldtriathlon



Vittoria participou recentemente de dois eventos na Itália e na Inglaterra, finalizando os torneios no top 20. Pelas redes sociais, a atleta comemorou a conquista.

"A primeira meta foi atingida, estarei na largada da prova feminina, no dia 27 de julho, em Tokyo Bay, mas não quero só isso. Não basta participar, eu vou para competir e fazer acima do meu melhor. Não esperem nada menos do que isso de mim. Quero colocar o Brasil na frente, honrar o meu esporte e trazer alegria para o nosso povo em um momento tão difícil", disse Vittoria, em postagem o Instagram.

Sem competir desde novembro, quando ficou em quarto lugar na etapa de Valência (Espanha) da Copa do Mundo de Triathlon, Luísa Baptista disputa no próximo sábado (12) a etapa do México, da mesma competição.

Nas últimas três edições da Olimpíada, o Brasil teve apenas representantes femininas:Mariana Ohata em 2008, e Pâmela Oliveira em 2012 e 2016.

O país ainda pode garantir uma vaga masculina na modalidade com Manoel Messias A CBTri deve definir a classificação nos próximos dias. Até o momento, o Brasil já conta com 246 vagas confirmadas para Tóquio 2020.