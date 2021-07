Apendicite tira tenista Bruno Soares da Olimpíada de Tóquio

O tenista mineiro Bruno Soares foi diagnosticado com apendicite e não vai mais disputar a Olimpíada de Tóquio (Japão). Ele foi cortado da delegação brasileira na madrugada desta quarta-feira (21), após o diagnóstico e confirmação da necessidade de o atleta passar por uma cirurgia ainda hoje (21). Bruno jogaria ao lado do conterrâneo Marcelo Melo na chave de duplas. Com o incidente, o novo parceiro de Melo será o gaúcho Demoliner.

Bruno Soares, de 39 anos, passou mal durante o voo de ida para o Japão, na última segunda (19). Após o desembarque, foi levado para a Policlínica da Vila Olímpica, e depois encaminhado para um hospital exclusivo a participantes dos Jogos, onde recebeu o diagnóstico de apendicite e a indicação de procedimento cirúrgico, inviabilizando a participação do atleta em Tóquio 2020.

Após solicitação do Comitê Olímpico Brasleiro (COB), o Comitê Organizador do Jogos autorizou a alteração da inscrição dos brasileiros na chave de duplas. Demoliner que jogaria ao lado de Thiago Monteiro, será o novo parceiro de Marcelo Melo. Já Thiago Monteiro seguirá apenas no torneio de simples, assim como João Menezes.

De acordo com o COB, se houver desistência de duplas inscritas em Tóquio 2020, os brasileiros Thiago Monteiro e João Menezes poderão formar uma nova dupla. No feminino, o Brasil conta ainda com a parceria de Luisa Stefani e Laura Pigossi.

As partidas de tênis estão programadas para começar em 24 de julho, no Ariake Tennis Park, na capital japonesa.