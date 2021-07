Atlético-MG segura América-MG e sobe à elite do Brasileirão Feminino

O Atlético-MG disputará a Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino do ano que vem. Neste sábado (17), as Vingadoras empataram sem gols com o América-MG no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, classificando-se para a semifinal da Série A2 (segunda divisão) e garantindo o inédito acesso à elite nacional da modalidade.

As atleticanas entraram em campo com a vantagem do empate, já que venceram por 3 a 1 a partida de ida, no domingo passado (11), no Sesc Alterosas, também na capital mineira. Ao longo dos 90 minutos, as alvinegras administraram a vantagem conquistada no primeiro jogo e deram poucas chances às Spartanas (como é conhecido o time feminino do América).

O acesso é o segundo do técnico Hoffmann Túlio por um dos grandes clubes mineiros. Em 2019, ele levou o Cruzeiro à Série A1 como finalista da segunda divisão. No ano seguinte, já no comando do Atlético, parou nas oitavas de final da Série A2, superado pelo Tiradentes-PI, mas foi campeão estadual, superando justamente as cruzeirenses na decisão.

Na semifinal, as Vingadoras terão pela frente que avançar entre Real Ariquemes-RO e Esmac-PA, que jogam neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília), no estádio Baenão, em Belém. Na partida de ida, realizada no estádio Valerião, em Ariquemes (RO), as equipes empataram em 1 a 1. O time que se classificar também conquista acesso à Série A1.

Mais dois jogos definem o outro confronto das semifinais e, portanto, duas vagas à primeira divisão. Às 15h, o Red Bull Bragantino recebe o Athletico-PR no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Jarinu (SP). As Gurias Furacão, comandadas pela ex-lateral e medalhista olímpica Rosana, ganharam o jogo de ida por 4 a 2 no CT do Caju, em Curitiba.

No mesmo horário, o Ceará enfrenta o Cresspom-DF no CT Luís Campos, a Cidade Vozão, em Itatinga (CE). No primeiro duelo, no estádio Abadião, em Ceilândia (DF), as equipes não saíram do zero.