Brasiliense encerra jejum de vitórias na Série D e complica Jaraguá

Chegou ao fim a série de três jogos sem vitórias do Brasiliense-DF na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (18), o Jacaré goleou o Jaraguá-GO por 4 a 0 no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá (GO), pela sétima rodada da fase de grupos. O duelo foi transmitido pela TV Brasil.

O resultado levou o clube da capital federal aos 11 pontos, dois a menos que o Goianésia-GO, líder do Grupo 5. O Gavião da Serra continua com um ponto, na oitava e última colocação da chave, ainda sem vitórias. Os quatro primeiros se classificam à segunda fase.

Os técnicos tiveram problemas para escalar as respectivas equipes, devido aos vários desfalques. No Brasiliense, Vilson Tadei não pôde contar com oito atletas (sete por lesão e um por suspensão). Do lado do Jaraguá, foram oito ausências por casos do novo coronavírus (covid-19). Além disso, Coutinho não teve goleiro na reserva. Titular nas últimas rodadas, Fabrycio Gabriel deixou o clube goiano durante a semana e não houve tempo hábil para sair o resultado do exame PCR de Gabriel, arqueiro que ficaria no banco.

O Jacaré fez valer a superioridade técnica desde os primeiros minutos. Aos 13, Zé Love foi lançado na área e escorou para o também atacante Tobinha, de peixinho, cabecear para as redes e abrir o placar. Dez minutos depois, o meia Alan Mineiro deixou Zotti na cara de Martinho. O camisa 10 do Brasiliense driblou o goleiro do Jaraguá e ampliou a vantagem.

Na etapa final, aos cinco minutos, Zé Love foi derrubado por Martinho na área. O próprio atacante bateu e converteu a penalidade, marcando o terceiro dos visitantes. Na sequência, o lateral Peu acertou uma cotovelada no atacante Caio e cometeu pênalti a favor do Jaraguá. O meia Renato Xavier cobrou no canto direito, rasteiro, mas o goleiro Matheus Brandão defendeu.

A oportunidade perdida desanimou de vez os goianos e facilitou a vida do Brasiliense, que ainda aumentou a fatura aos 35 minutos, novamente com Tobinha. O camisa 22 arrematou da entrada da área e acertou uma bomba no ângulo, fazendo um golaço e dando números finais a partida.

As equipes se reencontram no próximo sábado (24), às 15h (horário de Brasília), na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), pela oitava rodada da Série D.

Mais Série D

Outras cinco partidas da sétima rodada começaram às 15h deste domingo. Pelo Grupo 3, o Atlético-CE derrotou o Central-PE por 3 a 1 no Lacerdão, em Caruaru (PE). No Grupo 6, o Rio Branco de Venda Nova-ES fez 3 a 0 na Caldense-MG no Estádio Olímpico Perim, em Venda Nova do Imigrante (ES).

Os demais três jogos valeram pelo Grupo 8. No Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC), o Juventus-SC bateu o Aimoré-RS por 1 a 0. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o Caxias-RS superou o Marcílio Dias-SC por 2 a 0. No Estádio da Estradinha, em Paranaguá (PR), o Rio Branco-PR não resistiu ao FC Cascavel-PR e perdeu por 4 a 1.