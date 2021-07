Brisbane, na Austrália, é escolhida como sede da Olimpíada de 2032

A cidade australiana de Brisbane sediará os Jogos Olímpicos de verão em 2032, depois que o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou por esmagadora maioria nesta quarta-feira (21) a recomendação de seu comitê executivo.

Brisbane, onde centenas de pessoas se reuniram em South Bank e vibraram com o anúncio transmitido em um telão, se tornará a terceira cidade australiana a receber uma edição dos Jogos, depois de Melbourne em 1956 e de Sydney em 2000.

"É um dia histórico não só para Brisbane e para Queensland, mas para todo o país", disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison. "Somente cidades globais podem garantir os Jogos Olímpicos --então isso é um reconhecimento da posição de Brisbane na região e ao redor do mundo", disse.

#Brisbane2032 is the first future host to have fully benefited from IOC reforms encouraging cities, regions & countries to develop Olympic projects that align with their long-term development plans, and have a strong vision for sports & local communities.https://t.co/TqxzA3dx8V — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

A capital do Estado de Queensland se tornou a candidata preferida em fevereiro e ganhou o aval do comitê executivo do COI no mês passado, o que essencialmente garantiu que sediaria o evento.

"É primeiro de tudo a paixão e o amor pelo esporte que os australianos demonstraram", disse o presidente do COI, Thomas Bach, sobre o projeto vencedor.

"Segundo, é um projeto que está em linha com as reformas do COI, para Jogos sustentáveis em todos os aspectos", acrescentou.

"A votação de hoje é um voto de confiança de que Brisbane e Queensland realizarão Jogos Olímpicos e Paralímpicos fantásticos em 2032."

O COI tentou criar um clima de drama em torno da escolha desta quarta (21), a primeira a não colocar uma cidade contra a outra abertamente.

Mas com Brisbane sendo a única candidata, o processo não teve o drama de escolhas passadas, quando depois de uma batalha de dois anos, telas mostravam a população da cidade-candidata apreensiva enquanto o presidente do COI tirava de um envelope o papel com o nome da vencedora.

Brisbane ficou com 72 dos 77 votos possíveis dos membros do COI e a escolha significa que a Austrália se torna apenas o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, a realizar os Jogos de Verão em três cidades diferentes.

Tóquio está realizando os Jogos de 2020, adiados em um ano por causa da pandemia de covid-19, enquanto Paris sediará o evento em 2024 e Los Angeles será a sede em 2028.