Com gol relâmpago, Palmeiras bate Grêmio e vira líder do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro tem novo líder. Nesta quarta-feira (7), o Palmeiras derrotou o Grêmio por 2 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada da competição, tomando a dianteira na classificação pela primeira vez na temporada.

O Alviverde chegou aos mesmos 22 pontos do Red Bull Bragantino, mas ultrapassou o Massa Bruta, antigo líder, por ter uma vitória a mais (sete a seis). O Tricolor continua amargando a lanterna do Brasileiro, com dois pontos em oito jogos. Os gaúchos, que foram dirigidos pelo interino Thiago Gomes, têm duas partidas a menos. No domingo (4), após a derrota em casa para o Atlético-GO, o técnico Tiago Nunes foi demitido.

Quinze segundos. Foi só o que o Palmeiras necessitou para sair na frente do Grêmio com Raphael Veiga. Ele ficou com a sobra de um chutão do zagueiro Pedro Geromel que explodiu no também meia Gustavo Scarpa e finalizou com a bola ainda no ar. Foi o gol mais rápido da história do Allianz Parque.

O Verdão continuou pressionando e ampliou aos 16 minutos. Matías Viña cruzou pela esquerda e o também lateral Gabriel Menino, de cabeça, mandou para as redes. Os anfitriões chegaram perto do terceiro gol, mas o arremate cruzado do atacante Wesley, aos 25 minutos, passou rente à meta de Brenno. Aos 39, Raphael Veiga arrematou da entrada da área, mas parou no goleiro gremista.

O Grêmio voltou do intervalo com uma postura um pouco mais agressiva. Aos dois minutos, Ferreira aproveitou uma saída errada do zagueiro Luan, invadiu a área e rolou à esquerda para o também atacante Ricardinho finalizar de primeira, em cima do goleiro Jailson. Os paulistas, no entanto, mantiveram o controle das ações e quase aumentaram aos 34, em chute de Raphael Veiga no travessão.

Os dois times têm clássicos pela frente neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília). O Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque e o Grêmio encara o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Empate em Goiânia

Em outra partida desta quarta, Atlético-GO e Sport empataram por 1 a 1 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Dragão caiu para o oitavo lugar, com 14 pontos e um jogo a menos. O Leão foi a sete pontos, na 16ª colocação, mas pode entrar na zona de rebaixamento caso o São Paulo derrote o Internacional na sequência da rodada.

Os gols saíram no segundo tempo. O Sport marcou primeiro. Aos dois minutos, após uma sequência de três escanteios, o volante Marcão Silva cabeceou para baixo, a bola desviou no joelho dele e foi para as redes. Três minutos depois, o atacante Arthur Gomes ganhou a disputa de bola com o zagueiro Rafael Thyere na esquerda, entrou na área e deixou tudo igual.

Neste sábado, o Sport enfrenta o Fluminense às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife. No domingo (11), às 11h, o Atlético-GO visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).