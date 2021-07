Copa Sul-Americana: Bragantino bate Del Valle e encaminha vaga

O Bragantino derrotou o Independiente del Valle (Equador) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (14) no estádio Banco Guayaquil. Com a vitória na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta pode até mesmo perder por um gol de diferença, no jogo de volta, programado para a próxima quarta-feira (21), para seguir adiante no torneio.

🇧🇷💪 Vitória fora de casa! O @RedBullBraga ganhou do @IDV_EC por 2-0, em partida de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana.



🔜🏟️ O duelo de volta define o classificado para as quartas de final e acontece em Bragança Paulista em 21/7. #GrandeConquista pic.twitter.com/xXLZz8Leqt — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 15, 2021

O primeiro gol da partida realizada no Equador foi marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, aos 18 minutos da etapa inicial, em cabeçada após cobrança de escanteio. O placar final foi alcançado aos 19 minutos do segundo tempo, quando Eric Ramires marcou após boa jogada que envolveu Ytalo e Praxedes.

⚽️🎉 Celebra, Fabrício Bruno! Jogador marcou o gol que coloca o @RedBullBraga em vantagem diante do @IDV_EC, em duelo pelas oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/sPL2zGjEWp — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 15, 2021

Antes de decidir seu futuro na Copa Sul-Americana, o Bragantino joga pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (18) contra o Santos. O Massa Bruta é o atual vice-líder da competição nacional, com 23 pontos.