Com gol de Raphael Veiga, Palmeiras supera Universidad Católica

O Palmeiras derrotou a Universidad Católica (Chile), no estádio San Carlos de Apoquindo na noite desta quarta-feira (14).

O confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América foi decidido em cobrança de pênalti convertida pelo meia Raphael Veiga aos 41 minutos do primeiro tempo. O lance que originou a infração ocorreu aos 36, quando Deyverson cruzou e a bola desviou no braço do marcador e foi para escanteio. Mas o juiz só confirmou a penalidade após receber auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Com o resultado, o time paulista, atual campeão do torneio, se classifica às quartas de final na próxima quarta-feira (21), em São Paulo, até mesmo com um empate. O adversário da próxima etapa sairá do duelo entre Racing (Argentina) e São Paulo, que empataram na capital paulista nesta terça-feira (13), em 1 a 1, e voltam a jogar na semana que vem na Argentina.

O Palmeiras, que também lidera o Campeonato Brasileiro, volta a campo pelo torneio nacional no próximo domingo (18) contra o Atlético-GO, em Goiânia.