Corinthians anuncia Renato Augusto como novo reforço do clube

O bom filho a casa torna. O meio-campista Renato Augusto está de volta ao Corinthians. O clube anunciou nesta quinta-feira (22) a contratação do jogador de 33 anos como o novo reforço para o elenco do técnico Sylvinho. Em sua segunda passagem pela equipe paulista, o atleta assinou contrato até dezembro de 2023. A última camisa que ele defendeu foi a do Beijing Guoan (2016-2021), da China.

Em sua primeira experiência com a camisa do Timão, entre 2013 e 2015, Renato conquistou os Campeonatos Paulista (2013) e Brasileiro (2015), além da Recopa Sul-Americana (2013). Renato Augusto entrou em campo em 127 oportunidades, tendo obtido 68 vitórias, 38 empates e 21 derrotas. Ele tem anotado 15 gols com a camisa corintiana.

Além do futebol chinês, o carioca teve passagens por Flamengo (2005-2008) e Bayer Leverkusen-ALE (2008-2012). O meio-campista também defendeu a seleção brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo da Rússia (2018) e conquistado ouro Olímpico na Rio-2016.