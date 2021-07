Coritiba bate Sampaio Corrêa e retoma vice-liderança da Série B

O Coritiba foi até o Maranhão e derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 2, no estádio Castelão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado devolveu o Coxa Branca à vice-liderança da classificação com 24 pontos em 11 jogos, enquanto o líder Náutico tem 25. Já a Bolívia Querida segue encostada no G4. Atualmente, os maranhenses estão em 5º com 19 pontos.

#SCFCxCFC - 2x3 - SEGUIMOS! 🔥💚Coxa vence o Sampaio, contabilizando 9 partidas de invencibilidade na competição, ficando ainda mais perto da liderança! #SempreCoxa pic.twitter.com/FGKNAdmIqR — Coritiba (@Coritiba) July 17, 2021

O placar foi aberto aos 11 minutos com uma boa cobrança de falta efetuada pelo meia Val. Aos 37, o zagueiro Paulo Sérgio, do Sampaio, marcou contra ao tentar cortar um cruzamento do meia Robinho. Ainda na reta final da primeira etapa, aos 43, o atacante Pimentinha fez uma bela jogada pela direita e cruzou na área para o volante Ferreira completar e diminuir a vantagem dos paranaenses.

Na etapa final, logo aos seis minutos, após muita confusão, o árbitro Maguielson Lima Barbosa acabou marcando pênalti de Luis Gustavo em cima de Igor Paixão. Depois de seis minutos de jogo parado, o centroavante Léo Gamalho cobrou e fez o terceiro do Coxa. No último lance da partida, aos 53 minutos, Jefinho converteu o pênalti marcado a favor do Sampaio e fechou o placar em 3 a 2 para o Coritiba.

Na 13ª rodada, o Sampaio visitará o Guarani, na próxima terça-feira (20). O Coritiba, na quinta-feira (22), recebe o CRB.