Série C: São José-RS vence Oeste e deixa Z4

O São José-RS derrotou o Oeste por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (16) no estádio Passo D´areia, em Porto Alegre. A partida foi válida pela 8ª rodada do Grupo B da Série C. Com o resultado, o time gaúcho deixou provisoriamente a zona de rebaixamento, passando a ocupar a 7ª posição com oito pontos. Já o Oeste é o lanterna da chave com apenas dois.

"Queríamos resultado com rendimento. Fomos melhores no primeiro tempo, tivemos dificuldades, mas fizemos o gol. Foi um jogo de uma entrega incrível de todos os jogadores", disse o técnico interino Gabriel Carvalho ao final da vitória.#SJOOET #clubedobairro #ZecaéSérieC pic.twitter.com/oYdKHFR11A — São José Futebol (@SaoJoseFutebol) July 17, 2021

O gol que deu a vitória ao time da zona norte de Porto Alegre foi marcado pelo atacante Everton Bala, em um chute fraco de fora da área que o goleiro Glauco não conseguiu defender.

No próximo jogo, o São José enfrentará o líder Ypiranga-RS no dia 24 em Erechim. Já o Oeste terá pela frente o Paraná, um dia antes, na Arena Barueri.