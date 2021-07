CRB vence CSA no clássico alagoano da Série B no estádio Rei Pelé

O CRB venceu o CSA no clássico alagoano por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió, na noite deste sábado (3), em partida válida pela 9ª rodada da Série B. O gol do jogo foi marcado pelo meia Diego Torres, de pênalti, aos seis minutos da etapa final. A penalidade foi marcada depois de boa jogada de Guilherme Romão, que foi derrubado por Matheus Felipe.

Com esse resultado, o Galo chegou aos 14 pontos e assumiu a 5ª posição na tabela de classificação. O CSA se manteve com oito pontos e ficou no 14º lugar.

Fim de jogo: CSA 0x1 CRB. pic.twitter.com/T4eLSHNQ5q — CSA (@CSAoficial) July 3, 2021

O próximo desafio do CRB será na terça-feira (6) contra o Botafogo dentro de casa. Já o CSA enfrentará o Brusque em Santa Catarina no domingo (11).

Sampaio Corrêa bate o Londrina no Maranhão

O Sampaio Corrêa venceu o Londrina por 1 a 0 no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, no noite deste sábado (3), também pela 9ª rodada da Série B. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Jefinho aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois de um bom lançamento, Watson dominou e ajeitou para Pimentinha. Ele cruzou para Jean Silva que não dominou, mas Jefinho apareceu para mandar para as redes.

Põe na conta. Com gol de Jefinho, Bolívia Querida vence o Londrina por 1x0, no Estádio Castelão, e segue no #G4 da #SérieB #VumboraSampaio 🇬🇳

📸John Tavares pic.twitter.com/wZ7xi3iH7k — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) July 3, 2021

Com esse resultado, o time da casa foi aos 18 pontos e ocupa a 3ª posição. Enquanto isso, o Londrina segue na parte de baixo da tabela. Agora o Tubarão, estacionado nos sete pontos, está na 17ª posição.

Na próxima rodada, o Sampaio terá pela frente o Vasco no Rio de Janeiro na sexta-feira (9). No mesmo dia, o Londrina recebe o Guarani.

Em noite de apagão, Brasil e Cruzeiro empatam no Sul

Brasil de Pelotas e Cruzeiro não conseguiram abrir o placar no estádio Bento Freitas, em Pelotas, na noite deste sábado (3). Em outro jogo da 9ª rodada, o placar ficou em 0 a 0. A partida foi marcada por uma falha no sistema de iluminação do estádio do Xavante logo aos três minutos da etapa inicial. O jogo ficou parado por 22 minutos.

50' | 2T - Fim de jogo em Pelotas. O Cruzeiro cria boas chances, mas empata sem gols com o Brasil de Pelotas.#GEBxCRU | 0x0

📺 Pós-jogo: https://t.co/hEEbs5QZuU



📸 Volmer Perez / GEB pic.twitter.com/kiDPEWX6br — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 4, 2021

Esse resultado, deixou a Raposa com apenas nove pontos em nove jogos, na 13ª posição. O Brasil somou o sétimo ponto e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora, o time de Pelotas é o 16º.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 0x0 Cruzeiro. Em partida bastante disputada, Xavante empata com a Raposa



📷 Volmer Perez pic.twitter.com/OKSBCEErfw — GE Brasil (@GEBrasilOficial) July 4, 2021

Na próxima rodada, o Cruzeiro vai tentar se recuperar contra o Coritiba jogando dentro de casa na terça-feira (6). No sábado (10), o Brasil de Pelotas vai até Ponta Grossa no Paraná para enfrentar o Operário.