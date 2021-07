Criciúma derrota Figueirense em clássico e lidera grupo na Série C

O Criciúma derrotou o Figueirense por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (23) em clássico catarinense pela 9ª rodada do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no estádio Heriberto Hülse, no interior do estado.

Lances da vitória!🙌💪🐯 Criciúma 1x0 Figueirense



⚽️ Hygor | 21min do 1° tempo



📸 Celso da Luz | Criciúma E.C.#VamosTigre #CriciumaEC pic.twitter.com/1upLpM6vmY — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) July 23, 2021

O gol da vitória do Tigre foi marcado aos 21 minutos da etapa inicial pelo atacante Hygor, após jogada de Silvinho. Com o resultado, o time do interior catarinense chegou aos 17 pontos em nove jogos e assumiu provisoriamente a liderança da chave B. Já a equipe da capital está apenas na 7ª posição com 10 pontos.

O Figueirense volta a jogar somente no dia 1º de agosto, contra o Novorizontino, em Florianópolis. O próximo compromisso do Criciúma será pela Copa do Brasil. Na terça-feira (27), o Tigre recebe o Fluminense no Majestoso.