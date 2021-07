Série C: Ituano derrota Figueirense com gol no final

O Ituano derrotou o Figueirense por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (5) no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 6ª rodada do Grupo B da Série C. Com o resultado, o time da casa alcançou sua 3ª vitória seguida, o que lhe garantiu 10 pontos em seis jogos disputados, ocupando a 4ª posição da classificação. Já o time de Florianópolis tem somente seis pontos em seis jogos, ficando na 7ª colocação.

O Ituano está no G4 da Série C!

Venceu o Figueirense por 1x0, gol do zagueiro Mateus.

Foto: @Fernandor1978 pic.twitter.com/4fFlCK0Oa6 — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 5, 2021

O único gol do jogo saiu na reta final do segundo tempo. Aos 38 minutos, após falta cobrada na área, Jiménez dominou e bateu forte para o gol. A bola foi na trave e voltou para Mateus Silva mandar para as redes.

Na próxima rodada o Ituano visita o Oeste no sábado (10) na Arena Barueri. No dia seguinte o Figueirense recebe o São José no Orlando Scarpelli.