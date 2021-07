Dupla de Marcelo Melo vence por W.O. e vai às quartas em Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo está nas quartas de final da chave de duplas masculinas do Torneio de Wimbledon, em Londres (Reino Unido). Nesta segunda-feira (5), o mineiro, número 19 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o polonês Lukazs Kubot (17º) venceram por W.O. a parceria entre o britânico Lloyd Glasspool (99º) e o finlandês Harri Heliovaara (83º). Com dores na coxa, Glasspool teve que se retirar da disputa ainda no aquecimento.

"Hoje [segunda] a gente teria um jogo longo, pois [as partidas] voltaram a ser em melhor de cinco sets. Vamos aproveitar esse tempo para dar uma treinada", disse Melo, em depoimento à imprensa.

Nas quartas, Melo e Kubot terão pela frente o vencedor do confronto entre os croatas Mate Pavic (primeiro do ranking mundial) e Nikola Mektic (terceiro) contra o bósnio Tomislav Brkic (57º) e o sérvio Nikola Cacic (45º). A previsão é que o duelo, valendo vaga na semifinal, ocorra nesta terça-feira (6).

A parceria Brasil-Polônia foi retomada em maio, cinco meses após os tenistas (que atuavam juntos desde o fim de 2016) seguirem caminhos opostos. Em março, Melo passou a jogar com Jean-Julien Rojer, dos Países Baixos, mas a dupla durou apenas dois meses, com apenas duas vitórias. Ao lado de Kubot, o mineiro obteve 15 títulos, entre eles a edição 2017 de Wimbledon. Eles buscam o bi na grama britânica.