Fluminense e Ceará ficam no 0 a 0 pela 10ª rodada do Brasileiro

O Fluminense e o Ceará empataram em 0 a 0, na noite desta quarta-feira (7) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Em São Januário, o #TimeDeGuerreiros tenta muito, mas fica no 0 a 0 com o Ceará. O Fluminense volta a campo no sábado, às 19h, fora de casa, contra o Sport. pic.twitter.com/p5FV6XJelO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2021

Com este resultado o Tricolor das Laranjeiras ficou na 10ª posição com 14 pontos, enquanto o Vozão, que tem a mesma pontuação, ficou uma posição acima.

O Fluminense começou a partida animado, e chegou a balançar as redes logo aos 2 minutos, quando Caio Paulista aproveitou rebote para marcar. Porém, o camisa 70 do Tricolor estava em posição de impedimento na jogada e o gol foi anulado.

A equipe das Laranjeiras continuou melhor na partida, criando boas oportunidades. Porém, aos 17 minutos o atacante Fred pediu para sair após um desconforto muscular (uma grande preocupação quando faltam apenas seis dias para o jogo de ida contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores).

Lucca entrou no lugar de Fred, e o Fluminense claramente caiu de produção, mas o Ceará pouco produziu. Na etapa final o panorama pouco mudou, e o 0 a 0 perdurou até o final.

Agora, o Fluminense volta a entrar em campo no próximo sábado (9) quando visita o Sport na Ilha do Retiro. Um dia depois o Ceará visita o Cuiabá na Arena Pantanal.