Handebol: seleção feminina derrota Hungria nos Jogos de Tóquio

A seleção brasileira feminina de handebol derrotou a Hungria por 33 a 27, na madrugada desta terça-feira (27) no Ginásio Nacional Yoyogi, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Olimpíada de Tóquio (Japão).

🇧🇷 33 x 27 🇭🇺



Que vitória da seleção feminina!



Tão jogando o fino.#TimeBrasil #Handball



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/lfvgBxF7kQ — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2021

Este é um resultado muito importante, especialmente após o empate, por 24 a 24, no jogo de estreia contra a equipe do Comitê Olímpico Russo. Com o triunfo, o time do Brasil soma 3 pontos na competição.

O próximo compromisso da seleção feminina na competição será na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta a Espanha a partir das 23h (horário de Brasília).