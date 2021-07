Inter de Limeira vence primeira e derruba invencibilidade do Boavista

No confronto entre um time que ainda não havia perdido e um que não havia vencido na Série D, a lógica não prevaleceu. A Inter de Limeira quebrou um jejum de vitórias e bateu o Boavista fora de casa por 1 a 0, quebrando a invencibilidade do adversário. Gabriel fez o gol da vitória. Com o resultado, a equipe paulista pulou da oitava para a quinta posição, com seis pontos. Já o Boavista parou nos nove pontos, ainda em terceiro lugar na chave.

Os lances capitais aconteceram na primeira etapa. Aos 17, Gabriel abriu o placar após jogada trabalhada pela direita. Ele girou e chutou no canto esquerdo do goleiro Kléver.

Quatro minutos depois, o Boavista teve uma chance de ouro para empatar. Marquinhos foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. No entanto, ele cobrou mal e parou nas mãos de Rafael Pin.

Na segunda etapa, a equipe de Saquarema pressionou, mas nem mesmo com os oito minutos de acréscimo, conseguiu igualar o marcador.

Na próxima rodada, o Boavista visita a Portuguesa, em São Paulo, no sábado (17). Na mesma data, a Inter de Limeira recebe o Bangu.

Outros resultados da Série D:

Grupo 1

Penarol-AM 1 x 1 Ypiranga-AP

Grupo 2

Juventude Samas 3 x 3 Tocantinópolis

Grupo 3

ABC 2 x 0 Central

Grupo 4

Bahia de Feira 0 x 1 Itabaiana

Sergipe 0 x 1 Juazeirense

Retrô 3 x 3 ASA

Grupo 6

Rio Branco-ES 1 x 2 Boa Esporte

Uberlândia 2 x 1 Rio Branco de Venda Nova-ES

Grupo 7

São Bento 1 x 1 Madureira

Grupo 8

Aimoré 1 x 0 Rio Branco-PR