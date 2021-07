LNF: Foz Cataratas passa pelo Brasília e vira líder do grupo C

O Foz Cataratas venceu o Brasília por 3 a 2 na manhã deste domingo (4), no ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil. O resultado do jogo válido pela 9ª rodada da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal (LNF) deixou a equipe da casa na liderança do grupo C. Os paranaenses têm 16 pontos em oito jogos disputados. O time do Distrito Federal está na 7ª posição, com sete pontos em oito jogos.

Metade do 2º tempo e o @FutsalCataratas segue a frente do placar contra o @brasilia_futsal.

Pedro (FOZ) e Leozin (BRA) marcaram os gols na segunda etapa.

Acompanhe ao vivo na @TVBrasil e LNFTV.#LNF2021 #FOZxBRA 3-2

📷 Diogo Justus pic.twitter.com/kyJZsYRoNf — LNF (@lnfontime) July 4, 2021

No 1º tempo, o time do Paraná teve mais a bola. Coube ao Brasília se defender e buscar os contra-ataques. O primeiro gol do Foz foi de Kauê, logo aos 2 minutos de jogo. Na metade da etapa inicial, Thiago, goleiro do Brasília, aproveitou que Henrique, o arqueiro dos donos da casa, estava adiantado e deixou tudo igual em chute da própria área. Só que, pouco mais de um minuto depois, veio o troco do jogador do time do Paraná. Henrique mandou um chute muito forte do meio da quadra e fez 2 a 1. Com menos de dois minutos de jogo na etapa final, Pedro Beraldo ampliou a vantagem dos donos da casa. Leozin, pivô dos visitantes, fez boa jogada e descontou com cinco minutos de jogo.

O Foz Cataratas volta a jogar contra o Tubarão na quinta-feira (8), dentro de casa. O Brasília receberá o Minas no dia seguinte.