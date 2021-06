Juventude-MS bate Assoeva-RS no Sul e se recupera na LNF

Neste domingo (13), com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Juventude-MS foi até Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e fez 6 a 4 na Assoeva Futsal-RS, no Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão, em partida válida pelo Grupo 2 da Liga Nacional de Futsal (LNF).

O principal destaque da partida foi Rikelme, autor de três gols do time visitante. O goleiro Bigode, com boas defesas e autor do quinto gol, também foi uma figura decisiva na vitória dos visitantes. O resultado deixou o Juventude em 6º na chave com seis pontos em quatro jogos disputados, dois a menos do que a maioria dos rivais. A Assoeva tem sete pontos em sete jogos disputados, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas e é o 5º colocado.

Com nove minutos de bola rolando, Joãozinho abriu o placar para o Juventude. Ele avançou pela esquerda e bateu cruzado, o goleiro rival defendeu, mas no rebote a bola bateu em Duda Bello e foi para o gol. Três minutos depois, Rikelme ampliou com oportunismo. O time gaúcho diminuiu a diferença quase no fim da etapa com Boni na sobra do goleiro. Na etapa final, a Assoeva empatou com dois minutos de jogo com um gol de Valdin. Mas o Juventude seguiu tranquilo no jogo e pulou na frente novamente com Rikelme.

Com oito minutos de jogo na segunda etapa, Lucas Freitas fez 4 a 2. A Assoeva reduziu o prejuízo aos 12 minutos com Pedrinho batendo na saída do goleiro.

O placar apontava 4 a 3 para os visitantes. Na tentativa de empatar, a Assoeva utilizou o goleiro-linha e foi penalizada. Faltando dois minutos, Bigode aproveitou o erro do rival e bateu para o gol adversário vazio fazendo 5 a 3. Logo depois, Bigode lançou Rikelme que desviou de cabeça para marcar o sexto gol. Boni ainda diminuiu no último minuto para fechar o placar em 6 a 4.

Na primeira fase da LNF, os times jogam entre si, em turno e returno, dentro dos grupos. Os cinco primeiros avançam às oitavas de final. O sexto colocado só avança se pontuar mais que as equipes que ocuparem o mesmo posto nas demais chaves. O Juventude disputa a competição pela primeira vez, enquanto a Assoeva participa da Liga Nacional desde 2010, sendo vice-campeã em 2017.