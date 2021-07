Milwaukee Bucks conquista título da NBA

O Milwaukee Bucks garantiu o título da edição 2021 da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) após derrotar o Phoenix Suns por 105 a 98, no início da madrugada desta quarta-feira (21) na Fiserv Arena, em Milwaukee. Com este triunfo, os Bucks fecharam a série final por 3 a 2.

The Milwaukee Bucks are CHAMPIONS OF THE WORLD!! pic.twitter.com/yB73gbUJyk