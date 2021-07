Na expectativa da quarta Olimpíada, Marcelo Melo já está no Japão

Aos 37 anos, o mineiro Marcelo Melo formará, ao lado de Bruno Soares, 39 anos, uma das duplas brasileiras no torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Essa será a quarta vez que o atleta participará dos Jogos e a terceira ao lado de Soares.

Antes de seguir para o Oriente no último final de semana, Marcelo Melo falou com a Agência Brasil e revelou confiança. "Eu venho jogando muito bem. Participei bem dos últimos torneios. Estou mais experiente. E a medalha olímpica, desde a minha primeira participação, sempre foi um foco na minha carreira. Estou muito animado e ansioso. Essa última edição de Wimbledon mostrou que eu ainda estou bastante competitivo". Os tenistas brasileiros desembarcaram no Japão no domingo (18).

No recente Grand Slam inglês, o brasileiro, com o parceiro polonês Lukasz Kubot, caiu nas quartas de final depois de um duelo de mais de quatro horas contra a dupla número 1 do mundo, os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic. A derrota foi por 3 sets a 2.

A última semana no Brasil antes da viagem foi de muitos treinos na capital mineira com Bruno Soares, amigo de longa data. "Atualmente, estamos em duplas diferentes dentro do Circuito Mundial. Mas já jogamos juntos durante muito anos desde a época do juvenil. Foram muitas edições de Copa Davis. Vários torneios. A gente treina junto durante o ano ao redor do mundo. A gente já se enfrentou também muitas vezes. É basicamente como pegar um carro e repetir uma viagem que já foi feita várias vezes. Além desta semana no Brasil, teremos mais uns seis dias de treinamento no Japão. E agora considero que o principal é mantermos o foco de que estamos em uma Olimpíada".

Na capital mineira, Melo e Soares treinaram acompanhados do irmão e técnico, Daniel Melo, e do preparador físico Chris Bastos, e Soares de seu treinador, Hugo Daibert. Nas duas vezes em que estiveram juntos nos Jogos, em Londres e na Rio de Janeiro, Melo e Soares chegaram até as quartas de final. Em Pequim, Marcelo jogou ao lado do mineiro André Sá, parando nas oitavas de final.

Ao contrário do torneio de simples, no qual vários grandes nomes não participarão, como o espanhol bicampeão olímpico Rafael Nadal, o austríaco Dominic Thiem e o australiano Nick Kyrgios, a competição de duplas contará com praticamente todos os principais nomes.

"É até difícil definir um top 10. Parece que nas duplas está sendo exatamente o contrário. Todo mundo está confirmando a participação. É até engraçado de repente a diferença de mentalidade entre os jogadores. Acho que não participei de apenas uma edição de Copa Davis durante toda a minha carreira. Nós temos que representar o nosso país no dia a dia. E ainda mais quando estamos nesses momentos", comentou Marcelo Melo.

Além da parceria Marcelo Melo e Bruno Soares, nas duplas, o Brasil também terá Thiago Monteiro e Marcelo Demoliner no masculino e Laura Pigossi com Luisa Stefani no feminino. No torneio de simples, a equipe nacional terá João Menezes e Thiago Monteiro. O torneio de tênis olímpico começa no dia 24 de julho na capital japonesa e será disputado em jogos com melhor de três sets, com um super-tiebreak de 10 pontos sempre que a terceira parcial for necessária.