Olimpíada: Brasil engata a terceira vitória seguida no vôlei feminino

A seleção brasileira de voleibol feminino conquistou nesta quinta-feira (29) a terceira vitória consecutiva na Olimpíada de Tóquio. As brasileiras venceram o Japão por 3 sets a 0, com parciais 25/16, 25/18 e 26/24. A partida foi realizada na Arena de Ariake, na capital Tóquio.

🇧🇷 3x0 🇯🇵

25/16, 25/18 e 26/24



3 jogos

3 vitórias



Seleção feminina de @volei segue invicta nos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020



Próximo confronto é contra a Sérvia 🇷🇸 no sábado, às 7h40 (hora de Brasília)



Vamo!!! 💪💪



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/WiybE6uu7t — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2021

Invicto na competição, o Brasil já havia derrotado a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25/10, 25/22 e 25/19) e República Dominicana por 3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12).

Com este resultado, a seleção brasileira está na segunda colocação do Grupo A. A primeira colocada da chave é a Sérvia, que venceu as três primeiras partidas por 3 sets a 0 (República Dominicana, Japão e Quênia). Na próxima rodada, no sábado (31), o Brasil vai encarar as líderes do grupo às 4h25 (horário de Brasília), na Arena de Ariake.

O torneio olímpico de vôlei feminino é composto por 12 seleções divididas em dois grupos de seis times. No Grupo A temos Sérvia, Brasil, Japão, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. Já o Grupo B é formado por Itália, Estados Unidos, Turquia, Comitê Olímpico da Rússia, China e Argentina. As quatro primeiras colocadas de cada chave avançam às quartas de final.