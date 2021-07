Remo supera Brusque por 2 a 1 na Série B

O Remo venceu o Brusque por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (14) no estádio Baenão, em Belém, pela 11ª rodada da Série B. O resultado encerrou um jejum de sete jogos sem vitórias do time paraense, e o tirou do Z4. Atualmente, o Leão é o 15º colocado com 10 pontos em 10 jogos. Enquanto isso, o time de Santa Catarina vem caindo no torneio e está agora na 11ª posição, com 13 pontos em 10 jogos.

Muito pressionado pelo momento ruim, o Leão começou atrás no placar. O primeiro gol do Brusque foi contra, e saiu graças a falha do zagueiro Rafael Jansen aos 15 minutos da etapa final. A reação começou aos 32 minutos, quando o meia Felipe Gedoz finalizou forte o passe de Wallace. Cinco minutos depois, o volante Marcos Júnior só empurrou para o gol após escanteio cobrado por Felipe Gedoz.

Os times voltam a jogar no próximo sábado (17). O Remo visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, enquanto o Brusque recebe o Botafogo no estádio Augusto Bauer.