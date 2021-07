Santos bate Independiente e larga em vantagem na Sul-Americana

O Santos derrotou o Independiente (Argentina) por 1 a 0, na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira (15), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

🔥🏆 Grande estreia do @SantosFC na CONMEBOL #Sudamericana!



⚪⚫ Com gol de Kaio Jorge, o Peixe venceu o @Independiente por 1-0 no primeiro jogo das oitavas de final.



🔜 A volta será no próximo dia 22/7, em Avellaneda.#GrandeConquista pic.twitter.com/Et1FOEbl29 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 16, 2021

O gol santista foi marcado pelo centroavante Kaio Jorge, aos 23 minutos da etapa final após muito pressão dos brasileiros. A jogada começou com o uruguaio Sánchez, que tocou para Marinho. Na sequência, Marcos Guilherme recebeu e bateu forte, para defesa do goleiro Sosa. No rebote, o artilheiro só empurrou para as redes.

Com o resultado, o Peixe avança às quartas de final até mesmo com um empate ou com uma derrota por um gol de diferença caso balance as redes na partida de volta na Argentina na próxima quinta-feira (22).

🐳⚽ Vem, freguês! O @SantosFC chegou a 🔟 jogos sem perder para argentinos por torneios CONMEBOL (8️⃣ vitórias e 2️⃣ empates).



👀 O Peixe só depende de um empate no jogo de volta com o #Independiente, daqui a uma semana, para ir às quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/DujtmbgesF — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 16, 2021

Antes da partida decisiva pela Libertadores, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), contra o Bragantino fora de casa.