Série B: em duelo contra Botafogo nesta terça, CRB pode alcançar G4

O CRB entra em campo contra o Botafogo na noite desta terça-feira (6), pela décima rodada da Série B, em busca da vitória para ingressar na zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Rei Pelé, em Maceió, terá início às 21h30 (horário de Brasília).

Os donos da casa vêm de vitória por 1 a 0 no clássico sobre o rival CSA, no último sábado (3). O Galo ocupa a posição no campeonato com 14 pontos e conta com o experiente zagueiro Gum, de 35 anos.

“Estamos bem. O time está evoluindo com a sequência de jogos”, afirmou Gum

Já o Botafogo busca a primeira vitória fora do Rio e terá em campo o goleiro Douglas Borges.

“Já batemos na trave e precisamos muito desta vitória para conseguir nosso objetivo no final”.

Na última rodada, o Alvinegro carioca empatou em 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis. Com um jogo menos na tabela, o Botafogo está em nono lugar na tabela, com 12 pontos.

Sem Marcelo Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Hugo assume a lateral esquerda do time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. Quem também deve voltar à equipe titular é o atacante Chay, após cumprir suspensão no jogo contra o Avaí.