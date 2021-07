Série B: Vasco sai na frente, mas cede empate ao Coritiba

Vasco e Coritiba empataram por 1 a 1, na noite desta terça-feira (13) no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado da partida válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro deixou o Coxa Branca na vice-liderança da competição, com 21 pontos em 10 jogos. O líder da classificação é o Náutico, com 25 pontos após 11 partidas disputadas. Já o Vasco segue em 6º com 17 pontos.

Os gols da noite foram marcados por centroavantes. Aos oito minutos da segunda etapa, o argentino Germán Cano finalizou para as redes após receber de Gabriel Pec. Só que, logo depois, aos 16, o goleiro Vanderlei e o meia Andrey falharam e Léo Gamalho cabeceou para empatar a partida.

Os dois times voltam a jogar no final de semana. Na sexta-feira (16), o Coritiba vai até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa. No domingo (18), o Vasco pega o Náutico em São Januário.

Operário supera Londrina por 2 a 1

Também nesta terça, o Operário foi até o estádio do Café e bateu o Londrina por 2 a 1. A vitória do Fantasma o colocou na 5ª posição com 18 pontos, a apenas um do Guarani, que fecha a zona de classificação à Série A de 2022. Já o Tubarão continua afundado na zona de rebaixamento, na penúltima posição com sete pontos em 11 jogos.

O primeiro gol do Operário ocorreu logo aos cinco minutos de jogo, quando o meia Leandrinho bateu bonito no canto após boa troca de passes. Os visitantes conseguiram ampliar aos dois minutos de jogo da etapa final, quando o volante Marcelo aproveitou a liberdade na área para mandar de cabeça. O Tubarão só descontou aos 38 minutos, graças ao zagueiro Marcondes, que completou cruzamento de Luiz Henrique.

A próxima chance de o Londrina sair do Z4 será no sábado (17), contra o Goiás em Goiânia. No mesmo dia o Operário tentará se manter na parte de cima da tabela recebendo o CSA.

Vitória e Sampaio Corrêa empatam

Vitória e Sampaio Corrêa ficaram no 2 a 2 no Barradão. Os gols do time da casa saíram aos oito minutos da primeira etapa, com Dinei de pênalti e David em rápida jogada de ataque aos 30 minutos da etapa inicial. Mas, no segundo tempo, os visitantes buscaram a igualdade com dois gols de Ciel.

Apesar de ter cedido o empate, com o ponto conquistado o Leão saiu da zona de rebaixamento e foi ao 16º lugar com nove pontos. O Sampaio é o 3º com 19. Na sexta-feira (16), o time do Maranhão receberá o Coritiba. Um dia depois o Vitória irá até Pelotas para enfrentar o Brasil.