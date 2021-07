Série D: Bangu tenta vencer Portuguesa para deixar lanterna

O Bangu recebe a Portuguesa, no estádio de Moça Bonita neste sábado (10) a partir das 15h (horário de Brasília), em busca de uma vitória que lhe permita deixar a lanterna do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida conta com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Após cinco rodadas na competição nacional, o Alvirrubro ainda não triunfou (com 2 empates e 3 derrotas) e soma apenas 2 pontos. Já a Lusa chega à partida em situação completamente diferente, pois está empatada em número de pontos (9) com o Madureira, que lidera a chave.

Caso o técnico Felipe Loureiro opte por levar a campo a mesma formação usada na derrota de 1 a 0 para o Madureira, o Bangu entrará em campo assim: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Vinicius, Rafael e Raí Lopes; Renatinho, Denilson, Luís Araújo e Santarém; Rafael Carioca e Rochinha.

Já a Lusa chega motivada após o triunfo de 2 a 0 sobre o São Bento na última rodada. E o objetivo da equipe comandada pelo técnico Fernando Marchiori é conseguir a segunda vitória consecutiva para tentar alcançar a liderança, que, no momento, pertence ao Madureira.

“Esperamos alcançar os três pontos, que nos vão nos colocar numa situação melhor dentro do campeonato, além de encaminhar nossa classificação para a próxima fase”, afirmou o goleiro Dheimison em entrevista à Lusa TV.

Caso a Portuguesa volte a repetir a formação usada no último jogo, a equipe entrará em campo assim: Dheimison; Feijão, Magrão, Patrick e Marco; Caíque, Marzagão e Cesinha; Raphael Luz, Lucas Douglas e Ermínio.