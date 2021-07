Simone Biles diz não ter certeza se continuará na Olimpíada de Tóquio

O futuro de Simone Biles na Olimpíada de Tóquio (Japão) ficou em dúvida nesta terça-feira (27), após ela desistir da final feminina por equipes da ginástica artística após um único salto e ver os Estados Unidos perderem o ouro para a Rússia (norte-americanas terminaram com a prata).

Unfortunate news from the Ariake Gymnastics Centre tonight as #SimoneBiles of @TeamUSA withdraws from the team final at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether