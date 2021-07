Skate estreia em Jogos Olímpicos na noite deste sábado

O skate fará a tão aguardada estreia na história das Olimpíadas na noite deste sábado, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. A primeira modalidade a colocar os atletas na pista será o street masculino. Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna são os representantes verde e amarelos.

Chegou o momento da tão aguardada estreia do skate na história das Olimpíadas! 🛹🇧🇷



Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna representarão o Brasil a partir das 20h30 deste sábado (BR)! pic.twitter.com/B7HADvmkmq — Confederação Brasileira de Skate (@cbskoficial) July 24, 2021

No domingo, também a partir das 20h30, será a vez de Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni representarem o Brasil.

Nos Jogos, street e park contarão com 20 skatistas por categoria (Feminino e Masculino). As disputas serão divididas em preliminares e final (que terá a presença dos oito melhores). As duas fases acontecem no mesmo dia. No total, serão quatro dias de competição (um para cada modalidade e categoria).

O Street será disputado com os atletas fazendo duas voltas de 45 segundos e 5 tentativas de manobra. A nota final de cada skatista é composta pela somatória das 4 maiores notas.

O skate brasileiro confirmou o limite de 12 vagas por país nas Olimpíadas. O feito foi alcançado somente por Brasil e Estados Unidos.