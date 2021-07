Sorteio define grupos da Copa do Mundo de Beach Soccer de 2021

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (8) os grupos da primeira fase da Copa do Mundo de Beach Soccer, que será realizado na Rússia entre 19 e 29 de agosto. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Suíça, Bielorrússia e El Salvador.

A estreia da equipe comandada pelo técnico Gilberto Costa será no dia 20 de agosto, contra os suíços. Na sequência, no dia 22, o adversário será El Salvador. E, fechando a primeira fase, no dia 24 o jogo será contra a Bielorrússia.

No Grupo A estão Rússia, Estados Unidos, Paraguai e Japão. A chave B tem Moçambique, Espanha, Emirados Árabes e Taiti. Portugal, Omã, Senegal e Uruguai aparecem no Grupo D.

As definições ocorreram na sede da Fifa, em Zurique (Suíça). O Brasil é o maior campeão das edições do torneio chanceladas pela Fifa, com cinco taças. Se classificam às quartas de final do torneio as duas melhores seleções de cada um dos grupos.