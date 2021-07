Vôlei de praia: Brasil estreia contra Argentina no dia 23, em Tóquio

O vôlei de praia brasileiro estreará em 23 de julho, dia da abertura da Olimpíada de Tóquio (Japão), contra a Argentina. Todas as datas e horários dos embates da primeira fase foram anunciados nesta segunda-feira (12) pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, sigla em inglês).

Alison/Álvaro Filho entrarão em quadra às 22h (horário de Brasília) contra a parceria hermana Azaad/Capogrosso, e às 23h Ágatha/Duda farão o primeiro jogo contra Gallay/Pereira. O restante dos jogos ocorrerá entre 9h e 0h (horário de Brasília)

O Brasil conta com quatro duplas em Tóquo. No masculino, Alison/Álvaro Filho estão no grupo grupo D que, além da Argentina, conta com Brouwer/Meeuwsen (Holanda) e Lucena/ Dalhausser (Estados Unidos). Já Evandro/Bruno Schimidt competirão na chave E com Bryl/Fijalek (Polônia), Marco Grimalt/Esteban Grimalt (Chile) e Elgraoui/Abisha (Marrocos).

Na disputa feminina, Ágatha/ Duda estão no Grupo C, juntos com Bansley/Brandie (Canadá), Wang/X.Y. Xia (China), além das argentinas Gallay/Pereyra (Argentina). No Grupo D, as cabeças de chave Ana Patrícia/Rebecca terão pela frente Claes/Spencil (EUA), Kravcenoka/Graudina (Letônia) e Makokha/Khadambi (Marrocos).

Programação (horário de Brasília) - 1ª Fase

Masculino

23/07 - 22h - Alison/Álvaro Filho x Azaad/Capogrosso (Argentina)

24/07 - 23h - Evandro/Bruno Smith x Grimalti M./Grimalte (Chile)

27/07 - 0h - Alison/Álvaro Filho x Lucena/ Dalhausser (EUA)

27/07 - 3h - Evandro/Bruno Smith x Elgraoui/Abisha (Marrocos)

29/07 - 9h - Alison/Álvaro Filho x Brouwer/Meeuwsen (Holanda)

30/07 - 9h - Bryl/Fijalek (Polônia) x Evandro/Bruno Smith

Feminino

23/07 - 23h - Ágatha/Duda x Gallay/Pereyra (ARG)

25/07 - 23h - Ana Patricia/Rebecca x Makokha/Khadambi (Marrocos)

27/07 - 10h - Ágatha/Duda x Wang/X.Y. Xia (China)

27/07 - 23h - Ana Patrícia/Rebecca x Kravcenoka/Graudina (Letônia)

29/07 - 9h - Ágatha/ Duda x Bansley/Brandie (Canadá)

30/07 - 21h - Ana Patrícia/Rebecca x Claes/Spencil (EUA)