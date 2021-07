Wimbledon: duplas brasileiras estreiam com vitórias na Inglaterra

Quatro duplas com tenistas brasileiros começaram vencendo em Wimbledon nesta sexta-feira (2). Campeã em 2017, a dupla Marcelo Melo e Lukasz Kubot conseguiu a segunda vitória no Grand Slam inglês e a vaga às oitavas de final. O mineiro e o polonês, cabeças de chave 8, passaram pelos holandeses Sander Arends e Matwe Middelkoop por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), em 1h12min. No primeiro set, quebraram o serviço dos rivais no terceiro game, fazendo 2/1. Com mais uma quebra no sétimo game, fizeram 5/2 e fecharam na sequência em 6/2. No segundo, a quebra veio no sétimo game, 4/3. Depois de perder algumas chances, a dupla fechou o jogo no quarto match point, marcando 6/4.

Os próximos adversários sairão da partida entre o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara diante dos britânicos Alastair Gray e Aidan McHugh. "Hoje conseguimos uma vitória muito boa aqui em Wimbledon. Acho que jogamos muito bem, até melhor que a primeira rodada. Usamos toda a confiança da estreia, de ter jogado já agora a segunda partida na grama", explicou Marcelo, em nota divulgada por sua assessoria de imprensa.

Jogando ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares passou pelo americano Nicholas Monroe e pelo canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1. Na primeira parcial, a equipe do brasileiro venceu por 6/1, o segundo set teve vitória dos rivais por 7/6 (5) e, para fechar o jogo, Soares e Murray fizeram novamente 6/1 no terceiro set. O próximo desafio do brasileiro e do britânico será passar por Andrey Golubev, do Cazaquistão, e pelo holandês Robin Haase.

O tenista número um do Brasil no ranking de simples, Thiago Monteiro, começou com vitória na chave de duplas em Wimbledon. Jogando com o gaúcho Rafael Matos, o cearense superou os cazaques Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov por 2 sets a 1 (6/4 3/6 13/12(4)), em 2h30 de duração.

“O jogo foi muito bom, nós jogamos muito firmes desde o início. Acho que bateu a sintonia, até porque nós nunca havíamos jogado juntos. O Rafa jogou muito bem, mesmo sendo o primeiro Grand Slam em que ele disputa. Muito feliz com a vitória, foi um jogo muito firme dos dois lados. Nós aproveitamos bem as oportunidades que apareceram”, disse o cearense, em nota divulgada pela assessoria do atleta. Na próxima rodada, os brasileiros enfrentarão Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, dupla cabeça de chave número 3 e os atuais campeões do torneio.

"Foi o Rafa que me chamou para jogar, ele viu que o nosso ranking combinado ficaria bem perto de entrar. Então ele me perguntou se eu ficaria e tentaria entrar mesmo se perdesse na estreia em simples, eu disse que sim e acabamos entrando e aproveitando a oportunidade”, finalizou Monteiro.

No torneio de duplas mistas, a paulistana Luisa Stefani, número 23 do mundo, e o gaúcho Marcelo Demoliner derrotaram os holandeses David Pel e Rosalie Van der Hoek por 2 sets a 0 (6/4 6/2), após 59 minutos. Na próxima rodada, os brasileiros terão pela frente a parceira da paulistana na dupla feminina, a americana Hayley Carter e o belga Sander Gille, cabeças de chave 13. Este é o primeiro torneio da tenista após o afastamento do circuito para se recuperar de uma cirurgia de emergência por conta de apendicite. Ela não jogou Roland Garros.