Abner fatura 1º bronze no boxe; Bia vence e avança à semi em Tóquio

O boxe brasileiro conquistou na manhã desta terça-feira (4) uma medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão) com Abner Teixeira (91 quilos) e assegurou outra, antecipadamente, com a peso leve Bia Ferreira, única que venceu nesta terça-feira (3), na Arena Kokugikan, na capital japonesa. Favorita ao ouro, a campeã mundial avançou às semifinais na categria até 63 kg. Como na modalidade não há disputa de terceiro lugar, quem ganha nas quartas já garante o bronze. O país tem ainda um terceiro bronze encaminhado com Hebert Conceição (75 kg) que disputa a semi na quinta (5), às 3h (horário de Brasília).

É BROOOOONZE 🥉



Abner Teixeira perde p/ Julio La Cruz 🇨🇺 na semifinal e é medalhista de bronze nos #JogosOlimpicos



O boxe brasileiro está fazendo bonito demais em Tóquio 🇯🇵



📸 Gaspar Nóbrega/COB

Primeiro brasileiro a chegar à semifinais do boxe nos Jogos de Tóquio, o peso-pesado Abner Teixeira, de 24 anos, ficou com o bronze após ser superado por 4 a 1, em decisão dos juízes, pelo experiente cubano Julio La Cruz, tetracampeão mundial amador e ouro na Rio 2016.

🚨 MEDALHA GARANTIDA 🚨



Bia Ferreira vence Kodirova 🇺🇿 e está na semifinal da categoria até 60kg.



E já garantiu, no mínimo, o 🥉 pro 🇧🇷 e a 3ª medalha pro 🥊 em Tóquio 😎



📸 Gaspar Nóbrega/COB

A primeira a entrar no ringue na madrugada desta terça (3) foi a campeã mundial Bia Ferreira, que se classificou à semifinal na categoria até 60 kg, após atropelar a uzbeque Raykhona Kodirova, com vitória unânime dos juízes (5 a 0). Favorita ao ouro, a baiana terá pela frente na semi a finlandesa Mira Potkonen. O duelo está programado para às 2h (horário de Brasília) de quinta-feira (5).

"Já consegui a mãe de todas, agora só falta mudar a cor dela", disse a atleta, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). "A meta é ouvir o meu hino no alto do pódio. Treinei muito e imaginei várias vezes estar aqui numa semifinal. É uma mistura de sensações. Estava concentrada na luta, mas também me divertindo”, completou Bia.“

O peso-leve Wanderson Oliveira, conhecido com Sugar, se despediu dos Jogos nesta terça (3), ao perder nas quartas de final, por 4 a 1, para o cubano Andy Cruz, bicampeão mundial.