Apesar de derrota, Santos avança na Copa do Brasil

O Santos avançou para as quartas de final da Copa do Brasil mesmo sendo derrotado por 2 a 0 pela Juazeirense, nesta quinta-feira (5) no estádio Adauto Moraes, município de Juazeiro, na Bahia.

Final de jogo: Juazeirense 2x0 Santos. O Peixão vence por 4 a 2 no agregado e se classifica para as quartas da Copa do Brasil. pic.twitter.com/YaqXFCngo4 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 6, 2021

A classificação veio porque na partida de ida das oitavas de final, disputada na Vila Belmiro, terminou com triunfo de 4 a 0 para o Peixe.

O primeiro gol do jogo foi do atacante Ian Augusto, que ganhou pelo alto da zaga paulista e completou de cabeça cruzamento da esquerda aos 24 minutos da etapa inicial. Três minutos depois Thauan fez mais um, outra vez de cabeça.

A equipe da casa continuou forçando, mas foi perdendo o fôlego aos poucos. Na etapa final, a melhor chance foi logo aos dois minutos. Novamente pelo alto, o zagueiro Wendell aproveitou escanteio e cabeceou forte para bela defesa do goleiro João Paulo. Depois a partida seguiu com o predomínio dos baianos, e com o Santos fazendo uma partida muito ruim. Mesmo assim, o Peixe se juntou ao grupo dos oito times que disputarão as quartas de final do torneio.

O Santos conhecerá seu adversário nas quartas da Copa do Brasil amanhã, às 15h.



Agora o foco é total no Clássico Alvinegro desse domingo pelo Brasileirão. pic.twitter.com/eS3a3OonbW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 6, 2021

Até o momento, além do Santos, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Grêmio, Fluminense e São Paulo já estão classificados. ABC e Flamengo decidem o último classificado na Arena das Dunas, em Natal, ainda nesta quinta. Os cruzamentos e o chaveamento até a final da Copa do Brasil serão conhecidos na próxima sexta-feira (6), em sorteio na sede da CBF.