Após eliminações na Copa do Brasil, Vitória e Vasco duelam na Série B

O Vasco volta a campo, às 19h30 (horário de Brasília) neste (7), para encarar o Vitória em Salvador, no estádio Barradão. A Rádio Nacional transmite o duelo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida vai a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Rodrigo Ricardo.

O clube carioca ocupa o meio da tabela com 22 pontos, já os baianos estão próximos à zona do rebaixamento com 13 pontos. No meio da semana, as duas equipes foram eliminadas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, o Vasco foi derrotado por 2 a 1 para o São Paulo

“De positivo é que podemos focar somente na Série B, nosso objetivo principal”, disse o técnico vascaíno, Lisca, acrescentando ainda que o esquema tático 3-3-3-1, utilizado no começo do jogo contra o Tricolor Paulista, não deve ser um padrão. “É importante você ter variações tanto ofensivas quanto defensivas.”

Vasco encerra preparação para o confronto diante do Vitória, neste sábado, às 19h30, no Estádio Barradão.



Vasco encerra preparação para o confronto diante do Vitória, neste sábado, às 19h30, no Estádio Barradão.

📸 Rafael Ribeiro/Vasco #VascoDaGama

Faltam apenas quatro rodadas para o fim do primeiro turno do Brasileirão da Série B. O time baiano demitiu o técnico Ramon Menezes, após a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil e o provável substituto é Wagner Lopes, treinador de 52 anos com boa passagem pelo Vila Nova-GO.

O Vitória finalizou na manhã desta sexta-feira (06), com treino tático e de bola parada, a preparação para o jogo contra o Vasco.

O elenco já se concentrou na Chácara Vidigal Guimarães.#PegaLeao #SouNego #Treino



📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/Ovluyy1l9G — ECVitória (@ECVitoria) August 6, 2021

Quem acaba de chegar como reforço no Vitória é o atacante Marcinho, ex-Botafogo, que comentou: “a gente tem um grupo de qualidade, competitividade e a gente tem tudo pra dar a volta por cima.”