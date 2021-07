Coritiba tira invencibilidade do Náutico na Série B

O Coritiba derrotou o Náutico por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (30) no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com o triunfo na 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coxa tirou a invencibilidade do Timbu e chegou aos 28 pontos.

Sensação térmica no Alto da Glória: ➕3⃣🥶 VENCEMOS! E seguimos. ⚪💚 Igor Paixão, Waguininho e Gamalho marcaram os gols do Coxa sobre o Náutico nesta noite. Nosso próximo compromisso é contra o Brusque, em rodada atrasada, fora de casa. 🇳🇬 #SempreCoxa pic.twitter.com/qxYJHFzB3g — Coritiba (@Coritiba) July 31, 2021

Mesmo com a vitória o Coritiba segue na vice-liderança, com dois pontos a menos do que o Náutico, mas tendo disputado apenas 14 jogos. O Timbu tem 30 pontos em 15 jogos.

O primeiro gol da noite fria no Paraná saiu aos 32 minutos de jogo com o atacante Igor Paixão, que aproveitou rebote de chute no travessão para marcar. Aos 40, Waguininho ampliou após receber excelente passe em profundidade do meia Robinho. Aos 23 da etapa final, o Náutico diminuiu com Matheus Carvalho. Mas, aos 35, o artilheiro Léo Gamalho cabeceou para fechar o placar.

#CFCxNAU - Frio + chuva de gols no Couto Pereira! ⚽️⚽️⚽️



Seguimos 💪🏻🇳🇬 pic.twitter.com/MI6vRmrnr5 — Coritiba (@Coritiba) July 31, 2021

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Goiás na sexta-feira (6). Um dia depois, o Náutico recebe o Confiança.