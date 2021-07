Botafogo vence CSA em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B

O Botafogo derrotou o CSA por 2 a 0, nesta terça-feira (27) no estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 6ª rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Alvinegro ficou na 11ª posição com 19 pontos. Já o Azulão fica uma posição atrás, com 18 pontos.

O triunfo do time de General Severiano foi alcançado graças a gols dos meio-campistas Marco Antônio, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Diego Gonçalves, com um chute cruzado aos 7 minutos da etapa final.

O próximo desafio do Botafogo é o clássico com o Vasco, no sábado (31), no estádio Nilton Santos a partir das 21h (horário de Brasília). Um dia depois o CSA visita o Remo em Belém.