Seleção feminina de futebol bate a Zâmbia e pega o Canadá nas quartas

A seleção brasileira de futebol feminino confirmou nesta terça-feira (2) vaga para as quartas de final da Olimpíada de Tóquio. A classificação veio após vitória contra a Zâmbia pelo placar de 1 a 0 no estádio de Saitama, na cidade de Saitama. Como as brasileiras terminaram na segunda colocação do Grupo F, elas vão enfrentar na fase seguinte o Canadá, que encerrou a participação na fase de grupos como o segundo colocado do Grupo E.

Invictas na competição, com vitória contra a China na estreia por 5 a 0 e empate com a Holanda por 3 a 3, as brasileiras enfrentarão as canadenses no Estádio de Miyagi, na cidade de Rifu, na sexta-feira (30), às 5h (horário de Brasília).

Já a Zâmbia se despede de Tóquio sem vencer. Além do revés no jogo de hoje, perdeu para a Holanda (10 a 3) e empatou com a Arábia Saudita (4 a 4).

O jogo

No primeiro tempo, as africanas sofreram um duro golpe com a expulsão da zagueira Mweemba, por fazer falta em Ludmila aos 11 minutos. Com superioridade numérica em campo, o Brasil marcou o único gol da partida em cobrança de falta de Andressa Alves, aos 18. Nos acréscimos, aos 57, Andressa quase marcou o segundo, após acertar o travessão da goleira Musole.

Após o intervalo, as brasileiras tiveram oportunidades de gols. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage procurou cadenciar a partida, e venceu, sem muito brilhantismo, por 1 a 0, assegurando a vice-liderança do grupo, com sete pontos.