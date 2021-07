Avaí derrota Remo em Florianópolis e entra no G4 da Série B

O Avaí derrotou o Remo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (28) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em partida adiada da 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após desperdiçar algumas oportunidades, o Leão da Ilha de Florianópolis fez o gol da vitória em cobrança de pênalti, aos 34 minutos, com o atacante Júnior Dutra.

Com esse resultado, o Leão chegou ao nono jogo de invencibilidade e entrou no G4, assumindo a 3ª posição com 25 pontos. Já o Remo é o 13º colocado com 16 pontos.

No próximo final de semana, o Avaí visita o Vitória em Salvador no sábado (31). Um dia depois, o Remo recebe o CSA em Belém.