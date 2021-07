Série B: Goiás vence Operário-PR e assume vice-liderança

O Goiás derrotou o Operário-PR por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (30) no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo foi marcado por Rezende, aos quatro minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta na área, David Duarte ajeitou e o volante chutou para marcar.

Com os três pontos, o time do Centro-Oeste subiu três posições na tabela e agora é o vice-líder da competição com 26 pontos. Já o Fantasma é o 8º com 21 pontos.

Os dois times voltam a jogar na próxima sexta-feira (6), quando o Goiás visita o Coritiba no Couto Pereira, enquanto o Fantasma vai até Belém enfrentar o Remo.