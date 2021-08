Athletico-PR goleia LDU e se classifica na Sul-Americana

O Athletico-PR derrotou a LDU (Equador), na noite desta quinta-feira (19) na Arena da Baixada, em Curitiba, e garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. No confronto de ida, o Furacão foi derrotado por 1 a 0.

🔥🌪️ Na raça! O @AthleticoPR venceu a @LDU_Oficial por 4-2 em uma virada heroica na Arena da Baixada.



🤩🏆 Furacão classificado para a semifinal da CONMEBOL #Sudamericana. O @OficialCAP é o próximo adversário. #GrandeConquista pic.twitter.com/UKW8F9E66B — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 20, 2021

Mesmo eliminada no final, a LDU abriu o placar logo aos 10 minutos, quando Perlaza cruzou da direita para Amarilla se antecipar à zaga. Naquele momento, o placar agregado marcava 2 a 0 para os equatorianos.

A virada começou aos 25 minutos do primeiro tempo, com o volante Christian em bela jogada individual, que terminou com um chute forte. Logo depois, aos 29, Nikão lançou Christian, que ganhou da zaga e deu um belo toque por cima do goleiro rival. Naquele instante, o Furacão dependia de apenas um gol para se classificar. Mas, aos 42 minutos Jhojan Julio recebeu bom passe na esquerda, cortou a marcação para o meio e bateu sem chances para o goleiro Santos.

Aos 16 da etapa final, os brasileiros empataram com o atacante Bissoli após rebote dado pelo goleiro em cabeçada de Terans. Aos 24 minutos, Bissoli marcou outro, dessa vez em cobrança de pênalti, e garantiu a classificação do time de Curitiba.

🇺🇾⚽🇧🇷 @OficialCAP 🆚 @AthleticoPR: definida a primeira semifinal da CONMEBOL #Sudamericana!



🏆🔥 Os uruguaios tentam um troféu inédito. O Furacão vai atrás do bicampeonato. Qual deles seguirá na busca pela #GrandeConquista? pic.twitter.com/CqEo7BtUHo — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 20, 2021

Na semifinal, o Furacão pega o Peñarol (Uruguai), que bateu o Sporting Cristal (Peru) nas quartas de final.