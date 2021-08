Avaí vence o Náutico em Florianópolis e cola no G4 da Série B

O Avaí venceu o Náutico por 2 a 0 na noite deste sábado (14) na Ressacada, em Florianópolis. O jogo válido pela 18ª rodada da Série B deu fim a uma série de três derrotas do time catarinense e fez o time pernambucano chegar ao quinto jogo sem vencer. Com mais três pontos, o Avaí chegou aos 30 e subiu quatro posições. Agora o Leão está no 5º lugar. O Náutico, que chegou a ser líder por várias rodadas, já é o 6ª, também com 30 pontos.

O primeiro gol da noite foi marcado contra pelo zagueiro Yago, do Náutico, aos nove minutos do segundo tempo. Aos 46, o lateral João Lucas fechou o placar com um belo gol da entrada da área, com um chute cruzado no ângulo. Na 19ª rodada, o Náutico encara o Cruzeiro, nos Aflitos, e o Avaí vai até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa. Os dois jogos vão acontecer na terça-feira (17).

Fim de jogo em Florianópolis. Náutico perde por 2x0 para o Avaí pela Série B do Brasileirão.



📸 Frederico Tadeu / Avaí F.C. pic.twitter.com/4H3nM0ti9F — Náutico (@nauticope) August 14, 2021

Confira aqui a classificação da Série B.