Série B: CSA goleia o líder Coritiba por 3 a 0 em Maceió

O CSA-AL bateu o Coritiba por 3 a 0 na tarde deste sábado (14) pela 18ª rodada da Série B. O jogo foi disputado no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Os gols foram marcados por Renato Cajá, de cabeça, depois do cruzamento de Gabriel aos 23 minutos de jogo, Iury, de pênalti, aos 37 da etapa inicial e Marquinhos aos 14 da etapa final. Com a derrota, o Coxa Branca se mantém com 33 pontos, mas pode perder a liderança até o final da rodada. Já o CSA chegou à 11ª posição com 25 pontos.

#CSAxCFC - 3x0 - Coxa perde em Maceió. Foi a terceira derrota no Brasileiro. A equipe alviverde vira a chave, agora, de olho na Ponte Preta, adversário da próxima terça, em casa. pic.twitter.com/Asbd4Q8E7J — Coritiba (@Coritiba) August 14, 2021

Na próxima rodada, o Coritiba receberá a Ponte Preta na terça-feira (17) e o CSA visitará o Brasil de Pelotas na quinta-feira (19).

Cruzeiro empata com Sampaio Corrêa em BH

O Cruzeiro empatou com o Sampaio Corrêa em 1 a 1 em outra partida pela 18ª rodada da Série B disputada na tarde deste sábado.

O gol dos maranhenses no estádio Independência, em Belo Horizonte, foi do lateral-direito Watson aos 40 minutos da etapa inicial. Depois de um cruzamento rasteiro na área, o jogador da Bolívia Querida apareceu livre no meio da área para empurrar para as redes. Aos 24 minutos do segundo tempo, o centroavante Marcelo Moreno deixou tudo igual ao completar de cabeça a cobrança de escanteio do lado direito.

Fim de jogo no Independência 1x1. Tricolor chega aos 30 pontos e vai fechar o turno na próxima terça-feira contra o Avaí, no Castelão #TamuJuntoPaio🇬🇳

📸Bruno Haddad/Cruzeiro pic.twitter.com/NuLSicxhQb — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) August 14, 2021

O resultado deixou o time de São Luís-MA em 4º lugar, com 30 pontos, e a Raposa está à beira do Z4, em 16º, com 18. O próximo jogo da Bolívia Querida será em casa contra o Avaí na terça-feira (17). Enquanto isso, o Cruzeiro visitará o Náutico em Recife no mesmo dia.

Ponte Preta aproveita fator local e ganha do Confiança-SE

A Ponte Preta fez 4 a 2 no Confiança na terceira partida da tarde deste sábado (14) pela 18ª rodada da Série B. O jogo foi disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Precisando dos três pontos para escapar cada vez mais da zona de rebaixamento, a Macaca partiu para cima e abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo com Fessin, depois de cruzamento rasteiro de Moisés. E, logo aos nove, já ampliou novamente com Fessin. O meia completou para as redes o cruzamento de Niltinho. Aos 39 minutos, o time de Aracaju descontou em excelente cobrança de falta do lateral-esquerdo João Paulo. Na etapa final, Moisés fez o terceiro da Ponte Preta em cobrança de pênalti. Aos 31, João Paulo marcou o segundo dele e descontou novamente para o Confiança. João Veras, aos 49 minutos, fez o quarto da Ponte Preta e fechou o placar em 4 a 2.

O resultado deixou a Macaca no 14º lugar com 19 pontos e o Confiança é o 18º com 13. Na 19ª rodada, o time paulista vai até o Paraná para enfrentar o Coritiba na terça-feira (17) e o Confiança recebe o Remo no mesmo dia em Sergipe.