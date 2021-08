Operário-PR vence e ultrapassa Botafogo na classificação da Série B

O Operário-PR derrotou o Botafogo por 1 a 0 nesta quinta-feira (12), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), no encerramento da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fantasma, que foi a campo com nove desfalques (entre suspensos e lesionados), deixou o Glorioso para trás na classificação, assumindo o oitavo lugar, com 27 pontos. Os cariocas, superados no dia em que comemoram 117 anos, desceram para 10º lugar, com 25 pontos.

Com menos de um minuto, o atacante Paulo Sérgio fez Diego Loureiro trabalhar, com um chute da entrada da área que o goleiro do Botafogo teve que se atirar na direita para espalmar. Aos sete, o arqueiro falhou ao tentar cortar um cruzamento do meia Thomaz pela esquerda. Paulo Sérgio, na área, cabeceou para o gol vazio, abrindo o marcador para o Operário.

Sem o meia Chay, poupado por desgaste muscular, o Glorioso teve dificuldades para criar lances mais agudos, melhorando na reta final da primeira etapa. Aos 34 minutos, o meia Marco Antônio acertou o travessão. Aos 46, Diego Gonçalves desviou uma cobrança de escanteio do também meia Pedro Castro e não balançou a rede porque o goleiro Simão fez uma grande defesa.

Na volta do intervalo, o Operário recuou as linhas, mas manteve o jogo sob controle e teve a melhor chance do segundo tempo. Aos 26 minutos, Thomaz tabelou com o atacante Rodrigo Pimpão e ficou na frente de Diego Loureiro. O meia rolou para Paulo Sérgio concluir, mas foi antecipado por Gilvan. No rebote, o zagueiro evitou que o lateral Lucas Mendes finalizasse, salvando o Botafogo. Nos acréscimos, Diego Gonçalves tentou surpreender Simão em um arremate de fora da área, mas o goleiro defendeu, garantindo a vitória dos anfitriões.

Os alvinegros têm compromisso neste domingo (15). O Botafogo recebe o Brasil de Pelotas no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18h15 (horário de Brasília). Mais tarde, às 20h30, o Operário tem pela frente o Brusque no Germano Krüger. Os duelos valem pela 18ª rodada da Série B.

CRB assume vice-liderança

Mais cedo nesta quinta, o CRB derrotou o Brusque por 3 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. O volante Marthã, o atacante Pablo Dyego e o meia Diego Torres, com um golaço olímpico, marcaram para o Galo de Campina, que assumiu o segundo lugar da Série B, com 31 pontos, a dois do líder Coritiba. O Quadricolor caiu para 11º, com 24 pontos.

As duas equipes voltam a campo no domingo, pela 18ª rodada. Às 16h, o CRB visita o Vitória no Barradão, em Salvador. O Brusque encara o Operário.