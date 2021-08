Fluminense arranca empate com Barcelona graças a gol de Fred

Com um gol de Fred, nos acréscimos, o Fluminense arrancou um empate de 2 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil (Equador), na noite desta quinta-feira (12) no estádio do Maracanã, e continua com esperanças de buscar a classificação para as semifinais da Copa Libertadores.

Com a igualdade na partida de ida das oitavas, o Tricolor precisa de uma vitória simples para se classificar direto na próxima quinta-feira (19), no estádio Monumental de Barcelona, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Além disso, em caso de empate, ele terá que ser por 3 ou mais gols para interessar ao time das Laranjeiras. Nova igualdade por 2 a 2 leva o confronto para a disputa de pênaltis.

Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, Fluminense e Barcelona fizeram um primeiro tempo muito disputado, com poucas oportunidades de lado a lado. Na sua melhor chance, o Tricolor abriu o placar aos 25 minutos. Cazares levantou a bola na área e o goleiro Burrai se enrolou com o zagueiro Riveros. A bola sobrou então para o garoto Gabriel Teixeira, que, sozinho, bateu para o fundo do gol.

Oito minutos depois o time equatoriano teve sua primeira boa oportunidade. Díaz cobrou falta na área, Piñatares dominou e tocou para Mastriani, que superou o goleiro Marcos Felipe. Porém, o juiz marcou impedimento e anulou o lance.

O time das Laranjeiras começou a etapa final melhor, mas foi o Barcelona que chegou ao gol. Aos 23 minutos Martínez recebeu na esquerda e levantou na área, onde Adonis Preciado subiu muito e cabeceou para empatar.

Aos 31 minutos o Tricolor ficou com um homem a mais, após o meia Emmanuel Martínez ser expulso por entrada dura no lateral Samuel Xavier. Mas, mesmo com a desvantagem numérica, o Barcelona conseguiu marcar com Cortez em cobrança de pênalti aos 42 minutos.

A partir daí, o Fluminense partiu mais na vontade, do que na organização, para o ataque. E, de tanto insistir, a equipe brasileira conseguiu arrancar o empate. Aos 46 minutos, o uruguaio Abel Hernández sofreu falta dentro da área. E o artilheiro Fred foi para a cobrança e marcou o seu gol de número 24 na história da Libertadores.

Antes da partida decisiva pela Libertadores, o Fluminense visita o Internacional, no próximo domingo (15) em Porto Alegre, a partir das 20h30 (horário de Brasília).