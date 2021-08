Inter de Limeira-SP vence Portuguesa-SP no Canindé pela Série D

A Portuguesa-SP perdeu para a Inter de Limeira-SP por 1 a 0 na tarde deste sábado (14) pela 11ª rodada do Grupo 7 da Série D, no estádio Canindé, em São Paulo. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

O gol saiu aos 22 minutos do primeiro tempo com o volante Vittor Moura. Menos de um minuto depois do centroavante Léo Reis desperdiçar uma oportunidade imperdível dentro da pequena área para os visitantes, o artilheiro recebeu um cruzamento da esquerda e balançou as redes.

Apesar da derrota, a Lusa continua na liderança da chave com 19 pontos. A Inter de Limeira chegou aos 13 e ocupa o 6º lugar. Pela 12ª rodada, a Portuguesa vai enfrentar o Santo André-SP, no sábado (21), fora de casa. No mesmo dia, a Inter de Limeira receberá o São Bento-SP.

