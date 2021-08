Série D: América-RN bate Caucaia-CE e é vice-líder do Grupo 3

O América-RN fez 4 a 2 no Caucaia-CE na tarde desta sexta-feira (13) na Arena das Dunas, em Natal, na abertura da 11ª rodada do grupo 3 da Série D. Com o resultado, o Dragão subiu para 21 pontos e segue na vice-líder da chave. Enquanto isso, o Caucaia segue em penúltimo com apenas oito pontos.

FIM DE JOGO! Com gols de Alvinho (2), Esquerdinha e Patrick Allan, vencemos o Caucaia-CE por 4 a 2 e encaminhamos na classificação para a segunda fase do Brasileirão.



Boa, rapaziada! 👊🏽🇦🇹 pic.twitter.com/XVKJFXfOGG — América-RN (@AmericaFCNatal) August 13, 2021

O artilheiro do jogo foi Alvinho, do América, com dois gols (aos 12 minutos da primeira etapa e aos 33 do segundo tempo). Francisco, de pênalti aos 18 da etapa inicial, e Patrick Allan, aos 27 do segundo tempo, fizeram os outros gols dos potiguares. Para os cearenses, marcaram Vanderlan (aos 38 minutos de jogo) e José Wilker (aos 48).

Na 12ª rodada, o América terá pela frente o clássico estadual contra o ABC, que lidera o grupo com 22 pontos. O jogo ocorrerá no domingo (22). Já o Caucaia receberá o Atlético-CE no sábado (21).

