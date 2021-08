Brasileirão: Vasco e Operário-PR se enfrentam pela Série B

Com transmissão da Rádio Nacional, o Vasco volta a campo neste (21), às 19h00, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krügger, na cidade de Ponta Grossa-PR, na rodada de abertura do segundo turno do Brasileirão da Série B. A partida á a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Maurício Costa e plantão de Astrid Nick.

Após cumprir suspensão, o goleiro Vanderlei deve voltar ao lugar de Lucão. O time de Lisca vem de duas derrotas consecutivas para Remo e Londrina. O desafio do Gigante da Colina é sair do meio da tabela e terminar a competição dentro do G4, para voltar à Série A do futebol brasileiro.

Em coletiva nesta última (20), a diretoria administrativa do Vasco afirmou a viabilidade do clube. Os dirigentes confirmaram ainda que vão recorrer da ordem do Tribunal Regional do Trabalho para pagar de uma só vez uma dívida de R$ 93,5 milhões.

O presidente do clube, Jorge Salgado, também admitiu que vem aportando recursos pessoais no Vasco, mas não detalhou os valores já emprestados.

“Me causa constrangimento este assunto, não deveria falar sobre isto. Mas coloquei sim alguns recursos de maneira relevante, mas não me arrependo Se fiz isso é porque poderia fazer. Vou esperar para receber esses recursos”, disse o dirigente.

O Vasco completa 123 anos de história, mas sem clima para a festa a diretoria cancelou uma live comemorativa que seria transmitida pelas redes sociais.