Brasil-RS perde para CSA e encerra turno na lanterna da Série B

O Brasil-RS perdeu de 1 a 0 para o CSA na noite desta quinta-feira (19), no estádio Bento Freitas, em Pelotas. A partida foi válida pela 19ª rodada da Série B.

VITÓRIA DO MAIOR DE ALAGOASSSSSSS! 🔵⚪️ Fechamos o primeiro turno da Série B com um grande resultado conquistado fora de casa. 💪🏼⚽️ Vamos por mais! 💙👊🏼 pic.twitter.com/ciVd2GKa9J — CSA (@CSAoficial) August 20, 2021

O gol do jogo foi marcado aos 15 minutos da primeira etapa pelo meia Gabriel, que recebeu passe de Renato Cajá nas costas da zaga gaúcha e só tocou na saída do goleiro xavante. Na sequência, o jogo teve oportunidades dos dois lados, inclusive um gol do Brasil bem anulado aos 50 minutos da etapa final após o atacante gaúcho Erison ser flagrado em impedimento.

Com o resultado o Xavante fechou o turno na lanterna da Série B com 12 pontos, enquanto o CSA ficou em 10º com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Londrina no próximo domingo (22), enquanto o CSA recebe o Náutico na terça-feira (24).